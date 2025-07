Meteo cambia tutto | temperature giù di 10 gradi Ecco dove e quando

Metti in discussione tutto ciò che sai sull’estate italiana: le temperature, finora torride, scenderanno di ben 10 gradi grazie a una doppia perturbazione atlantica. Dopo settimane di caldo insopportabile sopra i 35°C, preparatevi a temporali intensi e un cambiamento drastico nel clima. Il colonnello Mario Giuliacci conferma: questa ondata di fresco rivoluzionerà il vostro modo di vivere l’estate. È il momento di adattarsi e scoprire cosa ci aspetta nelle prossime giornate.

Secondo le ultime previsioni meteo, l’estate italiana subirà presto un’interruzione significativa. Dopo settimane di temperature torride, spesso superiori ai 35 gradi, è in arrivo una doppia perturbazione atlantica che trasformerà lo scenario meteorologico. Sono previsti temporali intensi e un calo termico fino a 10 gradi in pochi giorni. Il colonnello Mario Giuliacci, direttore operativo di meteogiuliacci.it, ha confermato che l’ondata di caldo intenso è ormai al termine. Leggi anche: Affonda traghetto con decine di persone a bordo: ci sono morti Quando arriva il maltempo. Il peggioramento colpirà inizialmente il Centro-Nord, con temporali che inizieranno già dal venerdì 4 luglio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meteo, cambia tutto: temperature giù di 10 gradi. Ecco dove e quando

