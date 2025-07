Grave incendio sull’isola di Creta | evacuate oltre cinquemila persone

In un drammatico susseguirsi di fiamme e fumo, l’isola di Creta si trova ad affrontare un grave incendio boschivo che ha costretto oltre cinquemila persone a evacuare le proprie case. Le fiamme, alimentate dal vento impetuoso, avanzano minacciose verso sud, distruggendo abitazioni e paesaggi incantevoli. Le autorità sono in allerta, ma la lotta contro il fuoco è ardua e ancora in corso. Le persone...

È ancora in corso, sull’isola di Creta, un grande incendio boschivo, che ha reso necessaria l’evacuazione di circa cinquemila residenti e turisti. Il rogo si è sviluppato a est, ma si sta rapidamente dirigendo verso sud, alimentato dal vento, che sta rendendo piuttosto difficile contenere la sua espansione. Il fuoco ha raggiunto molte località, tra cui Agia Fotia e Ferma, dove si registrano già danni ad abitazioni e case in affitto. Le persone in fuga dalle fiamme sono state riunite in rifugi temporanei; alcune di loro hanno manifestato dei problemi respiratori, e sono state portate in ospedale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Grave incendio sull’isola di Creta: evacuate oltre cinquemila persone

