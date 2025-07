Ascolti tv | chiudono bene l’Isola e Like a Star

La serata televisiva del 2 luglio ha visto trionfare l’Isola dei Famosi e Like a Star, confermando il loro successo tra il pubblico. Sebbene la finale dell’Isola non abbia superato i 2 milioni di telespettatori, le performance complessive hanno rafforzato la posizione delle trasmissioni più amate della stagione. Un bilancio positivo che dimostra come, anche in un panorama in continua evoluzione, il irresistibile richiamo dello schermo resti invariato.

Il 2 luglio agli ascolti tv ha trionfato la finale dell'Isola dei Famosi che però non ha raggiunto i 2 milioni di telespettatori.

