Non conoscono il caldo e l'umidità di giornate inglesi, particolarmente bollenti. Le ondate di calore non danno tregua nemmeno in UK. Ma le star non si fanno trovare impreparate. Almeno quelle appassionate di tennis, sugli spalti dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, a Wimbledon 2025. Ecco Oliva Rodrigo, per esempio, insieme al fidanzato, l'attore britannico, Louis Partridge, mostrarsi sorridente e felice, con una felice acconciatura capelli estate 2025. Una piega perfetta. E poi ci sono i raccolti anti-afa (mai banali) e le morbide e rilassate onde. Non solo quelle di Beatrice di York e mamma Sarah Ferguson, insieme ad assistere al torneo, ma anche quelle over 50 anni di Leslie Mann.