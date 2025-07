La principessa torna in pubblico con un look dal forte significato personale | blazer già indossato dopo l’annuncio della malattia e accessori simbolici

La principessa Kate Middleton torna in pubblico con un look ricco di significato personale, indossando il blazer gessato beige Blazé Milano, lo stesso scelto durante l’annuncio della sua malattia. In visita al Wellbeing Garden dell’ospedale di Colchester, ha incontrato pazienti oncologici con un outfit sobrio e simbolico, che riflette forza e speranza. Un gesto che rafforza il suo ruolo di figura vicina e solidale: ecco il potere del suo ritorno.

I n visita al Wellbeing Garden dell’ospedale di Colchester, Kate Middleton è riapparsa in pubblico incontrando alcuni pazienti oncologici con un look sobrio e profondamente simbolico: blazer gessato beige Blazé Milano – lo stesso indossato nel video dell’annuncio della malattia – camicia a righe Ralph Lauren, pantaloni morbidi color cioccolato e sneakers Veja. Kate Middleton e il Restorative effect. guarda le foto Leggi anche › Enigma Kate Middleton: luci e ombre della futura regina d’Inghilterra Un outfit casual-chic che cela un messaggio preciso: sobrietà, forza, continuità. A illuminare il tutto, un ciondolo con granato, la sua pietra natale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La principessa torna in pubblico con un look dal forte significato personale: blazer già indossato dopo l’annuncio della malattia e accessori simbolici

