Super-sub gamer n1 al mondo il matrimonio 10 giorni fa | così ricorderemo Diogo Jota

La recente scomparsa di Diogo Jota, il celebre super-sub e gamer numero uno al mondo, ha lasciato il mondo senza parole. A soli 10 giorni dal suo matrimonio, la sua vita è stata spezzata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di molti. Ricorderemo sempre il suo spirito brillante, la passione per il calcio e per i videogiochi, e il sorriso che aveva conquistato tutti. La sua memoria vivrà per sempre, ispirandoci a vivere con intensità e passione.

Una notizia che lascia senza fiato, quella della morte di Diogo Jota. Un ragazzo vero dentro e fuori dal campo con tanti interessi e tante curiosità sul suo conto. Lo ricorderemo così (foto: Ansa) – serieanews.com Un silenzio improvviso, di quelli che tagliano l'aria e non fanno rumore, ha attraversato la giornata del 3 luglio. A Zamora, nel cuore della Spagna, un incidente stradale ha spezzato la vita di Diogo Jota e di suo fratello André. Non c'è stato nulla da fare: l'auto è uscita di strada, ha preso fuoco, e con lei se ne sono andati due ragazzi.

