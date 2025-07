Fatal Memories – Ricordi mortali come finisce | spiegazione finale

Sei pronto a scoprire come si conclude il mistero di Fatal Memories – Ricordi mortali? Questo thriller coinvolgente, trasmesso su La5, tiene lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultimo istante. La verità dietro la tragica perdita di Sutton Parker e il ruolo di April sono più complessi di quanto sembri. Ma come si conclude questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme, tra rivelazioni sorprendenti e colpi di scena finali.

Fatal Memories – Ricordi mortali è un film del 2015 diretto da Farhad Mann, che va in onda su La5 alle ore 23.15 il 3 luglio 2025. La trama segue la storia di Sutton Parker, un avvocato che ritrova sua mamma senza vita in casa e la sorella minore, April, sconvolta e con un coltello in mano. Quest’ultima finisce per un anno in una clinica psichiatrica e ha dimenticato ciò che è accaduto. April è certa di non aver ucciso la madre, ma il detective Whitaker è pronto a dimostrare la sua colpevolezza. Quando sta per iniziare il processo, avviene un incidente a Glenn, il marito di Sutton, e la ragazza decide di cercare la verità. 🔗 Leggi su Latuafonte.com