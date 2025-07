Difesa Tajani | spesa 5% graduale e compatibile con vincoli bilancio

Il ministro Tajani assicura un impegno concreto per aumentare le spese per la Difesa, puntando a raggiungere il 5% in modo graduale e nel rispetto dei vincoli di bilancio. La priorità rimane garantire risorse essenziali per sanità, istruzione e coesione sociale, senza compromessi. Una strategia equilibrata che mira a rafforzare la sicurezza nazionale senza sacrificare altri ambiti fondamentali del Paese.

Roma, 3 lug. (askanews) - "Il raggiungimento dell'obbiettivo del 5% delle spese per la Difesa sar√† graduale e compatibile con i vincoli di bilancio; voglio ribadire che nessun euro verr√† sottratto a sanit√† e istruzione o ai fondi di coesione": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto in audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato. "La flessibilit√† √® prevista non solo nei tempo ma anche nei modi, non √® prevista alcuna tempistica nella spesa: abbiamo chiesto una verifica nel 2029 per fare il punto e correggere la rotta se necessario", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Difesa, Tajani: spesa 5% graduale e compatibile con vincoli bilancio

