Osimhen Juventus senza sosta | due gli ostacoli da superare per il nuovo colpo in attacco svelata la strategia dei bianconeri

La Juventus guarda con ambizione al colpo Osimhen, ma il percorso non è ancora spianato. Due ostacoli principali si frappongono tra i bianconeri e il sogno di portare l’attaccante del Napoli a Torino, mentre la strategia della società si fa sempre più chiara. In questo scenario di mercato incerto, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il trasferimento potrà concretizzarsi o se rimarrà solo un’idea.

per questa sessione. La Juve continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Nonostante l’interesse concreto del club bianconero, il trasferimento di Osimhen a Torino presenta ancora diversi ostacoli da superare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i principali nodi per il buon esito dell’operazione sono legati alle richieste del Napoli, che valuta il giocatore intorno ai 75 milioni di euro, e alla forte concorrenza che la Juve dovrà affrontare, con club di Premier League e il PSG già pronti a inserirsi nella corsa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus senza sosta: due gli ostacoli da superare per il nuovo colpo in attacco, svelata la strategia dei bianconeri

In questa notizia si parla di: osimhen - juventus - sosta - ostacoli

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Tuttosport - Federico Gatti per Victor Osimhen? L'incrocio sull'asse Juventus-Napoli.

Gazzetta dello Sport: Juventus ancora interessata a Osimhen, ma ci sono alcuni ostacoli - L'attacco della Juventus, rispetto alla scorsa stagione, potrebbe cambiare totalmente aspetto. Scrive dailynews24.it

La Juventus su Victor Osimhen: Trattativa in Corso per il Bomber - Come si evolverà la trattativa per il bomber nigeriano? Segnala calcioin.it