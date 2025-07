Roghi Creta turisti tra 5mila evacuati

Un incendio devastante si è scatenato a Creta, costringendo circa 5.000 persone a lasciare le proprie abitazioni e i resort di Lasithi. Venti impetuosi e fumo denso hanno messo in ginocchio le operazioni di spegnimento, mentre turisti e residenti affrontano questa difficile emergenza. La situazione rimane critica, ma le autorità lavorano senza sosta per contenere il rogo e mettere in sicurezza tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

10.50 Il vasto incendio che infuria da ieri pomeriggio a Lasithi, all'estremità orientale dell'isola di Creta, ha costretto i vigili del fuoco a evacuare centinaia di residenti e visitatori nell'area di Lasithi, Agia Fotia, Galini.Lo scrive Kathimerini. Il vento complica parecchio il lavoro dei Vigili del fuoco, dicono le autorità. L'associazione degli albergatori stima in 5mila le persone evacuate, tra loro soprattutto turisti stranieri. "Stanno tutti bene", rassicurano le autorità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

