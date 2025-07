La laurea di Johnny Calà e il futuro nel cinema | un sogno in divenire

Johnny Calà, figlio del celebre Jerry Calà, ha recentemente celebrato la sua laurea, segnando un importante traguardo personale. Ma il suo vero obiettivo è molto più grande: diventare regista e lasciare un'impronta nel mondo del cinema. Un sogno in divenire che riflette passione, talento e determinazione. Scopri di più sulla sua storia e sulle ambizioni future, perché il futuro di Johnny promette grandi cose nel mondo dello spettacolo.

Grande festa oggi in casa Calà Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema. Johnny, ha festeggiato l'importante traguardo, sui social tutti gli scatti di famiglia. Congratulazioni! Vai su Facebook

