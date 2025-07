Parisi rinuncia alla corsa regionale il retroscena | svolta nel centrodestra sannita

Il centrodestra sannita era pronto a sorprenderti con un colpo di scena nell’ultima ora, ma Domenico Parisi ha deciso di rinunciare alla corsa regionale. Il sindaco di Limatola, considerato un possibile volto azzurro alle prossime elezioni, ha scelto una strada diversa, lasciando tutti a chiedersi quali siano state le ragioni di questa svolta imprevista. Un retroscena che apre nuovi scenari nel panorama politico locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere il colpo di scena dell’ultima ora in casa Forza Italia, ma alla fine il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ha scelto una strada diversa. A ridosso del termine per le dimissioni dei sindaci, circolava con insistenza il suo nome come possibile candidato azzurro alle prossime elezioni regionali. La sua candidatura, secondo fonti interne, era sostenuta da pezzi da novanta del partito: il deputato sannita Francesco Rubano e l’europarlamentare Fulvio Martusciello erano pronti a scommettere su di lui, certi che potesse rappresentare un valore aggiunto per Forza Italia nel Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parisi rinuncia alla corsa regionale, il retroscena: svolta nel centrodestra sannita

Parisi rinuncia alla corsa regionale, il retroscena: svolta nel centrodestra sannita.

