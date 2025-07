Roma shopping per 40mila euro con carte credito ottenute con documenti falsi | arrestato

Un colpo da 40.000 euro a Roma, realizzato con carte di credito false, ha portato all'arresto di un uomo di Tivoli. I carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina sono intervenuti, smascherando un sofisticato sistema di frode che coinvolge documenti contraffatti e ricettazione. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza dei sistemi finanziari e la lotta contro le frodi digitali.

I carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un uomo di 63 anni, di Tivoli, gravemente indiziato dei reati di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, possesso di documenti di identificazione contraffatti e ricettazione. L'attività investigativa trae origine dalla segnalazione pervenuta all'attenzione dei carabinieri dall'ufficio Anti Frodi di una nota società di servizi finanziari e circuito di carte di credito. Quest'ultimo aveva rilevato l'utilizzo fraudolento di carte di credito da loro emesse, attivate online mediante documentazione e identità di persone completamente ignare, avvalendosi di documenti contraffatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, shopping per 40mila euro con carte credito ottenute con documenti falsi: arrestato

