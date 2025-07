L’MCU ha finalemnte confermato un casting chiave dopo anni di speculazioni! SPOILER

l'universo Marvel, promettendo un'epoca ancora più affascinante e ricca di colpi di scena. La presenza di Mefistofele nel MCU segna un nuovo capitolo, spingendo i fan a riconsiderare le loro teorie e aspettative, mentre si preparano a scoprire come questa minaccia ancestrale influenzerà il futuro degli eroi e delle storie che amano.

Dopo anni di speculazioni e teorie dei fan, il villain Marvel Mefistofele ha fatto la sua attesissima apparizione nell' Universo Cinematografico Marvel (MCU). Contrariamente a quanto molti si aspettavano, il Signore delle Menzogne non è comparso in WandaVision o Agatha All Along, bensì nel finale di stagione di Ironheart. Sacha Baron Cohen veste i panni del diavolo faustiano, la cui introduzione apre nuove e intriganti possibilità narrative per il futuro dell'MCU. L'esordio di Mefistofele in Ironheart. L'episodio finale di Ironheart, intitolato "The Past is the Past", ha visto Riri Williams (Dominique Thorne) confrontarsi con Parker Robbins, alias Hood (Anthony Ramos), i cui poteri derivano da un patto demoniaco.