Mondo del calcio in lutto | è morto Diogo Jota all’età di 28 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica perdita di Diogo Jota, il talento portoghese del Liverpool scomparso a soli 28 anni in un incidente stradale in Spagna. La notizia, riportata da Marca e Mundo Deportivo, ha sconvolto tutti: un ricordo di un calciatore che lasciato un'impronta indelebile sui campi e nei cuori dei fan. La sua scomparsa ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di valorizzare ogni momento.

È una notizia che lascia sotto shock l’intero mondo del calcio quella riportata dal quotidiano spagnolo Marca. In un incidente stradale è morto Diogo Jota, 28enne attaccante del Liverpool, che si trovava in Spagna nella provincia di Zamora. Lo scontro fatale sarebbe avvenuto al chilometro 65 della A-52, intorno all’una di notte, con il portoghese che, come aggiunge anche Mundo Deportivo, si trovava in macchina insieme al fratello di 26 anni, anch’esso scomparso in seguito all’accaduto. Le forze dell’ordine sarebbero già in azione per cercare di capire nel dettaglio cosa abbia portato al terribile incidente che ha causato la scomparsa dei fratelli Jota. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mondo del calcio in lutto: è morto Diogo Jota all’età di 28 anni

