Operato al cervello bimbo di 2 anni epilettico | separati i due emisferi

In un gesto di grande coraggio e innovazione, i medici dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche hanno eseguito con successo un delicatissimo intervento di emisferotomia funzionale su un bambino di soli due anni affetto da epilessia. Questa operazione, che separa gli emisferi cerebrali per controllare le crisi, rappresenta un esempio straordinario di collaborazione multidisciplinare dedicata alla vita e al benessere dei più piccoli. Un traguardo che apre nuove speranze e orizzonti nel campo della neurochirurgia pediatrica.

Ancona, 3 Luglio 2025 – La sinergia tra diverse competenze mirata alla salute e al benessere, permette di affrontare e vincere sfide a sostegno della vita. Con questa logica, i medici dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche hanno portato a termine con grande successo, un delicatissmo intervento multidisciplinare di ‘emisferotomia funzionale’ su un bambino epilettico di due anni. Non un intervento rarissimo, quello compiuto all’ ospedale materno-infantile Salesi in un percorso medico complementare tra la Neuropsichiatria Infantile e Divisione di Neurochirurgia aziendale ospedaliera, ma un complesso trattamento chirurgico nel campo dell'epilessia, concluso con la guarigione del bambino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operato al cervello bimbo di 2 anni epilettico: separati i due emisferi

