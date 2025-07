Entrato nel reality con un peso di 221 chili il giornalista e politico ha stupito tutti quando durante la prova allo specchio la bilancia ha segnato 194,9 chili

Mario Adinolfi è stato tra i concorrenti più discussi della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi 2025. Durante la finale, il giornalista e politico ha affrontato la tanto attesa "prova allo specchio", un rito che permette ai naufraghi di osservare i cambiamenti del proprio corpo dopo settimane di privazioni in Honduras. Per Adinolfi, il momento è stato doppio: non solo si è specchiato per la prima volta, ma si è anche pesato, scoprendo di aver perso ben 26 chili. Entrato nel reality con un peso di 221 chili, il giornalista e politico ha stupito tutti quando, durante la prova allo specchio, la bilancia ha segnato 194,9 chili

