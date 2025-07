Lutto nel mondo del calcio | Diogo Jota è morto in un incidente stradale

Una tragica perdita scuote il mondo del calcio in un momento di grande fermento globale. Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e protagonista della nazionale portoghese, ha perso la vita a soli 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. La notizia ha sconvolto tifosi e addetti ai lavori, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati. La sua memoria vivrà per sempre nei nostri ricordi e nelle storie che continuerà a ispirare.

Una terribile notizia scuote il mondo del calcio, proprio mentre è in corso di svolgimento negli Stati Uniti il Mondiale per club. Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool (che non si era qualificata per la nuova versione della rassegna iridata allargata), è deceduto a 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Come riporta Marca il centravanti lusitano viaggiava in auto insieme al fratello, con il veicolo che sarebbe uscito di strada provocando un incendio. In base alla versione dei fatti fornita dai testimoni che hanno chiamato il 112, l’automobile sarebbe stata avvolta dalle fiamme (propagatesi anche nella vegetazione circostante) al chilometro 65 della A-52. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lutto nel mondo del calcio: Diogo Jota è morto in un incidente stradale

