Bucchioni critica | Lautaro Martinez ha messo in difficoltà Chivu!

Enzo Bucchioni analizza la recente crisi dell’Inter, concentrandosi sulla controversia tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Il giornalista evidenzia come le tensioni interne riflettano problemi più radicati nello spogliatoio nerazzurro, mettendo in luce anche le implicazioni della scelta comunicativa di Lautaro. Un episodio che svela le difficoltà di una squadra alla ricerca di equilibrio e unità, un tema che potrebbe influenzare il futuro dell’Inter.

Enzo Bucchioni si è espresso sulla spaccatura interna al gruppo squadra nerazzurro, indicando il suo pensiero in merito alla scelta comunicativa di Lautaro Martinez. IL RAGIONAMENTO – Enzo Bucchioni si è pronunciato a Radio Sportiva in merito al difficile momento vissuto in casa Inter, con lo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Di seguito le sue parole: «C'è qualcosa di più profondo all'interno dello spogliatoio dell'Inter che può essere collegabile a quel 5-0. Sono situazioni che ti lasciano degli strascichi, dal punto di vista sportivo ma anche da quello dei rapporti tra calciatori.

Enzo Bucchioni: "È evidente che siamo a un ‘fine ciclo’, Chivu non può continuare a fare come il suo predecessore, con quel 3-5-2 scolastico. Bisogna resettare, ripartire, individuare le figure con cui ripartire e iniettare energie fresche". Vai su Facebook

