Attacco al coltello in Baviera almeno due morti tra cui un bambino e feriti Arrestato l’aggressore

duee alcuniinper unalnel Park Schöntal a Aschaffenburg, nella Bassa Franconia vicino al confine con l’Assia. La notizia è riportata dal Bild. L’aggressione è avvenuta nel parco Schontal, nel centro della città. Secondo le prime informazioni, intorno alle 11.45 diverse persone sono state aggredite e colpite con un’arma da taglio. Stando ai primi accertamenti, tra i dueci sarebbe un, tra idue sono ricoverati in ospedale in condizioni gravi.alindueInizialmente la polizia aveva parlato di tre adulti e un. Successivamente è emerso che due persone sono morte e tra loro un. Le forze dell’ordine, precisa il tabloid tedesco, hanno annunciato che un uomo è stato “preso in custodia”, presunto responsabile dell’