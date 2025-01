Ilgiorno.it - Vidigulfo in lutto per Patrizia Cassi, morta nell’incidente a Landriano: la Panda si è frantumata all’impatto col camion

(Pavia) – La Fiatstava andando verso, l’autocarro in direzione Milano-Melegnano. L’incidente è avvenuto nel tratto rettilineo della Sp2 tra l’incrocio con via Case La Porta e il rondò di accesso ada via Fratelli Cervi. Un tragico scontro frontale tra l’utilitaria e il mezzo pesante che non ha lasciato scampo a, 62enne residente a. Il suo corpo è stato estratto ormai privo di vita dalle lamiere della sua. I soccorsi sono scattati poco prima delle 14.30 di ieri, con l’arrivo sul posto in codice rosso dell’ambulanza e dell’auto medica con il rianimatore a bordo, per la gravità riferita da chi ha lanciato la richiesta d’intervento. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, insieme a due pattuglie della Polstrada di Pavia, rimaste poi a lungo impegnate per i rilievi del sinistro con esitole.