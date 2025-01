Ilfattoquotidiano.it - Trump torna e ‘promette la Luna, cioè Marte’: una corsa del gambero

L’America diche vuole diventare di nuovo grande è unche corre all’indietro, verso un’età dell’oro che non c’è mai stata, e si rimangia politiche di genere e ambientali, cancella diritti e programmi sociali, mette in dubbio alleanze e amicizie, rinnega il proprio passato di Paese di migranti che attira e accoglie chi vuole vivere il sogno americano. “Un dannato modo per cominciare i prossimi quattro anni”, titola la Cnn. Il New York Times ci mette un po’ d’ironia: “Promettendo laMarte”, l’obiettivo d’unaallo spazio rilanciata.Donaldalla Casa Bianca rafforzato dal voto popolare, indurito dalle traversie cui è scampato – due impeachment, una raffica di rinvii a giudizio e un paio di attentati – e determinato, forte del controllo di tutti i poteri dello Stato, a ridisegnare le istituzioni americane.