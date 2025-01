Biccy.it - Shaila e Lorenzo contro il ripescaggio di Helena: “Per noi un’inc**”

Al Grande Fratello, il pubblico ha deciso di far rientrare in Casa sei concorrenti che, nel corso degli scorsi mesi, erano stati eliminati o si erano ritirati. E questo non è granché piaciuto né ané ache dovranno ri-condividere gli spazi con personaggi comePrestes e Iago Garcia.I due ne hanno parlato a fine puntata: “Che gli ex concorrenti possano rientrare non la trovo una cosa bizzarra, mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirati possono avere l’opportunità di rientrare“, ha commentatoGatta. “E mi riferisco anche a Jessica. Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? Adesso mò pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è? Mi mettono in nomination o mi mettono in tugurio.