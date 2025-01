Ilfattoquotidiano.it - “Sepolta viva nel carcere di Israele”. “Cani aizzati contro di noi. Poi botte e sangue”: i racconti dei detenuti palestinesi

Dall’auto circondata da decine di miliziani di Hamas a volto coperto, sono scese domenica i primi tre ostaggi israeliani rilasciati dal movimento islamista. Tre donne, simbolo dell’inizio di una tregua tutt’altro che definitiva. I volti stanchi e pallidi, ma come riferito dalle autorità israeliani in buone condizioni. Gli abbracci con le madri, i pianti, i sorrisi. La felicità del ritorno. Ma anche sul fronte palestinese hanno ritrovato la libertà 89 ostaggi: 69 donne tra cui una minorenne, otto minori maschi e 12 uomini condannati per reati relativamente minori. Di loro si è parlato poco, e ancora meno delle condizioni di detenzione che hanno subito. E dalle loro testimonianze emergonoagghiaccianti.“Le guardie gettavano nelle celle il gas lacrimogeno. Ci hanno pestato, non ci permettevano di avere contatti con l’esterno, non avevamo alcuna assistenza medica.