Sciopero del personale ferroviario: disagi per i viaggiatori il 25 e 26 gennaio

Firenze, 212025 – Altronazionale in arrivo nel settore. Ildel gruppo Fs e Trenord incrocerà le braccia dalle 21 di sabato 25fino alle 20.59 di domenica 26. Dalle 21 di sabato prossimo alle 20,59 di domenica 26 a fermarsi sarà ildel gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Si prevedono pertanto cancellazioni e variazioni alla circolazione dei treni in tutto lo Stivale. Lopotrà avere ripercussioni anche nelle ore immediatamente precedenti e successive all’agitazione, quindi chi ha programmato un viaggio in quei giorni è bene che stia particolarmente attento e, magari, valuti soluzioni alternative. Cosa possono fare i passeggeri? Chi decide di rinunciare al viaggio a causa delloha diritto al rimborso del biglietto: Per i treni Intercity e Frecce, è possibile chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato.