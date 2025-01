361magazine.com - San Valentino: le proposte low-cost firmate SHEIN che piacciono ai volti noti

Quest’annotrasforma Sanin un’occasione per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature. Dal sofisticato color petrolio al rosso lacca che piace tanto a Perla Vatiero Per questo 2025 leper Sandispaziano dalla lingerie ai capi d’abbigliamento più ricercati, ispirandosi a tre concetti chiave: stupire, indossare e ammaliare. Completi in pizzo raffinati dalle linee eleganti, body in tonalità intense e corsetti dal fascino senza tempo sono i protagonisti di una collezione che celebra la femminilità e lo stile. A completare la selezione, set coordinati e vestaglie in raso che si combinano armoniosamente.Le tonalità di rosso, rosa cipria e blu petrolio dominano la palette cromatica, richiamando le emozioni calde e avvolgenti di San. L Ogni capo è stato ideato per rendere unico il vostro look, sia che vogliate sorprendere qualcuno di speciale o coccolare voi stessi.