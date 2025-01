Dilei.it - Re Carlo, il commovente incontro con un veterano 99enne: “Non ci vediamo da tempo”

Reinsiste nel portare a termine tutti i propri impegni ufficiali, nonostante le sue condizioni di salute precarie. Insiste nel tentare di non modificare più del dovuto il proprio programma regale. Ha così messo piede presso il Gordon Highlanders Museum di Aberdeen, ammirandone i lavori di ristrutturazione. È qui che ha incontrato una persona speciale: Jim Glennie.UnspecialeNon sono tante le persone che possono permettersi di parlare a Resenza la necessaria reverenza. In questa breve lista, nella quale si è intrufolato anche il premio Oscar Denzel Washington, trova spazio Jim Glennie.Si tratta di uno degli ultimi veterani sopravvissuti allo storico sbarco del D-Day. Ha oggi 99 anni e quando prese parte all’operazione Overlord (questo il nome in codice) era appena 18enne.