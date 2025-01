Quotidiano.net - Operazione Molosso: smantellata piazza di spaccio a San Cristoforo, 18 arresti a Catania

Un sodalizio criminale che gestiva unadinello storico quartiere Sanè stata disarticolata dall'' dei carabinieri del comando provinciale diche hanno arrestato 18 persone, compresi 5 minorenni. L'indagine è stata condotta dal nucleo Operativo della compagniaDante dal giugno 2023 al febbraio 2024, con il coordinamento di due Procure, quella Distrettuale e quella per i Minorenni, avvalendosi di attività tecnica e di tipo tradizionale. Agli atti delle due inchieste anche video in cui si vedono gli spacciatori contare i soldi incassati e mentre cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata per evitare controlli delle forze dell'ordine. Ripresa anche l'attività didi droga in presenza di un bambino piccolo in braccio a una persona.