Thesocialpost.it - Omar Favaro di nuovo a processo: accuse di violenza sull’ex moglie, 24 anni dopo Novi Ligure

, 41, è tornato in tribunale, questa volta con l’accusa disessuale e maltrattamenti in famiglia. L’udienza preliminare si è svolta oggi al tribunale di Ivrea, in provincia di Torino.Leggi anche: Caso Basciano-Codegoni: l’imprenditore in tribunale per il riesame sulla revocaLedell’exL’exdi, che si è costituita parte civile, lo accusa di comportamenti violenti e abusi. L’udienza odierna ha visto le parti discutere la possibilità di ricorrere a riti alternativi, che potrebbero ridurre i tempi del. Il giudice ha rinviato il procedimento al 18 marzo per decidere il da farsi.Il passato diè noto per il delitto di, uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia. Nel febbraio 2001, a soli 17, partecipò con la fidanzata Erika De Nardo all’omicidio della madre e del fratellino di lei.