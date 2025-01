Game-experience.it - Nintendo Switch 2, il periodo di uscita della console emerge nei documenti di NACON

La finestra diper2 sembra essere stata rivelata grazie aifiscali di, publisher noto per titoli come GreedFall e RoboCop: Rogue City. Secondo queste informazioni, ladi nuova generazione dipotrebbe debuttare tra aprile e settembre 2025, corrispondente alla prima metà dell’anno fiscale 2025/2026.Sebbene l’estate sia unmeno comune per il lancio di una, la primavera 2025 sembra essere un’opzione plausibile, specie considerando ilDirect fissato ad aprile 2025. Idinon solo indicano la finestra temporale, ma confermano anche la disponibilità di giochi compatibili e accessori già pronti per accompagnare2.Questo dettaglio sottolinea il forte impegno delle terze parti nel supportare il lancio, suggerendo una strategia mirata per attirare sviluppatori e publisher.