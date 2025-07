Zelensky firma i documenti per il tribunale di accusa contro i crimini russi | Giusto punire Putin

Il mondo guarda con attenzione mentre Zelensky firma i documenti per un tribunale speciale contro i crimini russi, una mossa decisiva nella lotta per la giustizia e la responsabilità. Con questo passo, il presidente ucraino punta a far sì che i responsabili delle aggressioni siano chiamati a rispondere delle proprie azioni, rafforzando la speranza di un futuro più giusto e pacifico. La Russia deve...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver ”firmato i documenti necessari per ratificare l’accordo” per l’istituzione di ”un tribunale speciale per i crimini di aggressione russa” contro l’Ucraina. Le parole di Zelensky. Su ‘X’, Zelensky ha chiesto di adottare, ”al più presto possibile” le disposizioni giuridiche per rendere il tribunale operativo, dopo l’accordo firmato da Kiev e dal Consiglio d’Europa. “ La Russia deve sentire già quest’anno che sarà inevitabilmente ritenuta responsabile del crimine di aggressione e che il processo legale internazionale volto a portarla di fronte alla giustizia è effettivamente iniziato”, ha affermato il presidente ucraino su ‘X’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zelensky firma i documenti per il tribunale di accusa contro i crimini russi: “Giusto punire Putin”

In questa notizia si parla di: zelensky - tribunale - documenti - crimini

