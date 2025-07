Un cinema sublime in piazza

Nel cuore di Bologna, un cinema sublime si accende per il Festival del Cinema Ritrovato. Tra le proiezioni più memorabili, le tre ore di Sholay. Director’s Cut (1975) hanno lasciato il pubblico senza fiato, immergendolo in un’esperienza cinematografica travolgente e indimenticabile. Leggi…

Al festival del Cinema ritrovato di Bologna sono stati diversi i film che hanno colpito il pubblico. Le tre ore di Sholay. Director’s cut (1975), per esempio, sono state travolgenti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un cinema sublime in piazza

In questa notizia si parla di: cinema - piazza - sublime - sono

Sotto le stelle del cinema 2025: si riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore - Sotto le stelle del cinema 2025 riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore. Torna, immancabile, "Sotto le stelle del cinema": il cartellone di proiezioni estive è un appuntamento imprescindibile per bolognesi e turisti.

Una delle giornate più intense di questa edizione de Il Cinema in Piazza. Un appuntamento diviso tra pomeriggio e sera, quello di Fondazione @PiccoloAmerica, che ha regalato grandi momenti di cinema e ospiti internazionali. Al Cinema Troisi, #MarkRuffalo Vai su X

28 dicembre 1962A Orange, in Francia, nasce Michel Petrucciani: Un sublime esempio di genio della musica, più forte di un ingrato destino che non gli impedì di entrare nell'olimpo dei migliori pianisti di jazz. Non si ama qualcuno per il suo aspetto fisico, per i Vai su Facebook

Un cinema sublime in piazza - Francesco Boille; “Conclave”: un film eccellente che lascia l’amaro in bocca; L’Estate Licatese c’è: ecco tutti gli appuntamenti.

Cinema in piazza Sono aperte le prenotazioni - Il Resto del Carlino - E’ aperta la prenotazione dei posti per ‘Cinema in piazza’, la rassegna di film promossa dal Comune, che inizierà venerdì prossimo. ilrestodelcarlino.it scrive

Cinema in piazza, i film da non perdere dal 26 al 29 giugno - Scopriamo le proiezioni da non perdere da giovedì 26 a domenica 29 giugno, nelle tre arene de Il Cinema in piazza e al Cinema Troisi, quarto figlio della manifestazione estiva. Come scrive romatoday.it