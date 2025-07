Scandalo corruzione all'Ars si allarga indagata anche assessora Fdi Elvira Amata Galvagno non lascia

Il caso di corruzione che scuote l'Ars si fa sempre più inquietante, coinvolgendo anche figure di spicco come l'assessora Elvira Amata. La spirale di indagini e accuse mette in luce un sistema regionale a rischio, alimentando sospetti e polemiche. La sfida ora è capire se si potrà davvero cambiare rotta o se questo scandalo aprirà una crisi profonda per la politica siciliana. Continua a leggere.

Si allarga l'indagine della Procura di Palermo sulla corruzione all'Ars: dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (FdI) per corruzione e peculato, risulta indagata anche l'assessora regionale al Turismo Elvira Amata (FdI). Il segretario regionale del Pd Barbagallo: "Il sistema di spartizione dei fondi pubblici è marcio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

