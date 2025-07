Lagarde | Con l’inflazione al 2% obiettivo Bce raggiunto

La presidente della BCE, Christine Lagarde, celebra il traguardo dell’inflazione al 2% nell'area euro, confermando che l’obiettivo è stato raggiunto. Durante il forum di Sintra, ha sottolineato come questa conquista rappresenti un passo importante, seppur non definitiva, verso la stabilità economica. Con un occhio al futuro, Lagarde mantiene alta l’attenzione: perché, in fin dei conti, la strada verso la ripresa è ancora lunga e piena di sfide.

Roma, 1 lug. (askanews) – Con l’inflazione dell’area euro al 2% “non dico missione compiuta ma dico obiettivo raggiunto”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un dibattito al forum annuale a Sintra, in Portogallo, ha commentato gli ultimi dati pubblicati da Eurostat. “Siamo al 2%. Questa è l’ultima lettura e anche l’obiettivo che abbiamo e la nostra previsione che i nostri tecnici hanno indicato per il medio termine. Quindi non dico missione compiuta ma dico obiettivo raggiunto e direi che dobbiamo cominciare a riconoscerlo”, ha detto. “Abbiamo fronteggiato un massiccio numero di shock e ora siamo in questo processo di disinflazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

