Terrorismo faceva propaganda per la jihad sui social | arrestato un giovane marocchino a Bergamo

Un giovane marocchino di 24 anni è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di aver diffuso propaganda terroristica per la jihad sui social, istigando alla violenza attraverso reel e contenuti offensivi. Un episodio che evidenzia ancora una volta i rischi delle piattaforme digitali e l'importanza di vigilare contro ogni forma di estremismo online. La lotta al terrorismo passa anche da qui, dalla consapevolezza e dal controllo di ciò che condividiamo quotidianamente.

Faceva propaganda per il terrorismo jihadista sui social, pubblicando reel e altre sconcezze. Per questo, un giovane 24enne marocchino è stato arrestato a Bergamo. La propaganda del terrorismo jhadista. Istigazione a delinquere commessa attraverso strumenti social. Per questa accusa un giovane di origini marocchine, già residente in provincia di Modena ed attualmente domiciliato nella bergamasca, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bologna.