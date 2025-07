Dracula sepolto In Italia ? Spunta la misteriosa iscrizione su una tomba a Napoli

Se questa scoperta fosse confermata, potrebbe riscrivere le nostre nozioni sulla leggenda di Dracula e la sua connessione con l’Italia. A Napoli, nel cuore di Santa Maria La Nova, spunta una misteriosa iscrizione che potrebbe rivelare un legame inaspettato tra il celebre vampiro e la città partenopea. Contrariamente alla tradizione popolare, che colloca la sua ...

Il direttore del complesso monumentale di Santa Maria La Nova, nel cuore di Napoli, ha recentemente rivelato i risultati di anni di studi su una misteriosa iscrizione rinvenuta all'interno del sito religioso. Secondo quanto emerso, l'epigrafe sarebbe un elogio funebre dedicato a Vlad III di Valacchia, il sovrano che ispirò il celebre personaggio di Dracula nel romanzo di Bram Stoker. Contrariamente alla tradizione popolare, che colloca la sua sepoltura nel castello di Bran, vicino a Bra?ov, nuove indagini suggeriscono che le spoglie del principe valacco, vissuto tra il 1431 e il 1477, siano in realtà conservate nella chiesa napoletana di Santa Maria La Nova. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dracula sepolto In Italia ? Spunta la misteriosa iscrizione su una tomba a Napoli

