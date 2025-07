Il grande pennello Cinghiale dello storico spot torna in città grazie all’intelligenza artificiale | il confronto è virale

Il grande pennello cinghiale dello storico spot torna a far parlare di sé, questa volta grazie all’intelligenza artificiale e a un confronto virale che ha conquistato tutti. Ricordate quella scena cult del 1982, con il vigile e l’imbianchino sulla bicicletta? Oggi, in occasione degli 80 anni di Pennelli Cinghiale, la storica fabbrica di Cicognara rinnova il suo messaggio, dimostrando che anche le icone più amate possono evolversi nel tempo. Un ritorno che saprà sorprendere e coinvolgere nuove generazioni.

Il vigile che ferma l’imbianchino sulla bicicletta e lo ammonisce: “ Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello “. Quella scena cult, che nel 1982 entrò nelle case di tutti gli italiani, rinasce oggi grazie all ‘Intelligenza Artificiale per celebrare gli 80 anni di Pennelli Cinghiale, l’azienda produttrice dell’oggetto entrato nell’immaginario comune. La storica fabrica di Cicognara, nel Mantovano, ha scelto di attualizzare lo spot ideato da Ignazio Colnaghi (autore anche di “Ava come lava” e del pulcino Calimero) e interpretato dal caratterista Enzo De Toma. La nuova campagna, realizzata dall’agenzia torinese Ribelli, proietta l’iconico imbianchino tra i grattacieli moderni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it