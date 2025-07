Wimbledon 2025 Giulio Zeppieri cede a Mochizuki nella prosecuzione del match sospeso ieri

Una grande occasione sfuggita a Giulio Zeppieri, che al primo turno di Wimbledon 2025 ha visto svanire il sogno nel lungo match contro Mochizuki. Dopo ore di combattimento, il giapponese ha avuto la meglio in un incontro emozionante e ricco di colpi di scena, dimostrando quanto il torneo inglese sia imprevedibile e competitivo. La sfida si è conclusa con un risultato che aprirà nuove sfide per entrambi i giocatori, pronti a tornare in campo domani.

Si rivela fatale per Giulio Zeppieri la prosecuzione del match sospeso nella prima giornata e valido per il primo turno del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: nella sfida tra qualificati a spuntarla è il nipponico Shintaro Mochizuki, che si impone dopo 3 ore e 20 minuti complessivi di gioco con lo score di 2-6 3-6 6-3 7-6 (6) 7-5, e domani tornerĂ nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno il russo Karen Khachanov, numero 17 del seeding. Ieri sera, al momento dello stop per oscuritĂ , il match era in situazione di perfetta paritĂ : dopo 2 ore e 35 minuti di gioco il punteggio era di 6-2 6-3 3-6 6-7 (6), con l’azzurro vittorioso nei primi due parziali ed il nipponico capace poi di pareggiare i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Giulio Zeppieri cede a Mochizuki nella prosecuzione del match sospeso ieri

In questa notizia si parla di: wimbledon - giulio - zeppieri - mochizuki

Wimbledon 2025, Giulio Zeppieri l’unico azzurro promosso al secondo turno delle qualificazioni - Wimbledon 2025 inizia con luci e ombre per il tennis italiano: tra i sette azzurri in gara nelle qualificazioni, solo Giulio Zeppieri riesce a superare il primo turno, mantenendo viva la speranza di entrare nel prestigioso main draw.

Giulio Zeppieri e Shintaro Mochizuki torneranno in campo domani a Wimbledon per il quinto set. Il pontino subisce il recupero del giapponese prima della sospensione Vai su X

Giulio Zeppieri e Shintaro Mochizuki torneranno in campo domani a Wimbledon per il quinto set. Il pontino subisce il recupero del giapponese prima della sospensione Vai su Facebook

Mochizuki, rimonta completata: Zeppieri sconfitto da 0-2 a 3-2 in due giorni; Shintaro Mochizuki v Giulio Zeppieri LIVE 01/07/2025 | Tennis; Quando gioca Giulio Zeppieri a Wimbledon contro Shintaro Mochizuki: il programma.

Shintaro Mochizuki, rimonta completata al primo turno di Wimbledon: Giulio Zeppieri sconfitto da 0-2 a 3-2 in due giorni dopo l'interruzione - Come il connazionale Matteo Arnaldi, anche Giulio Zeppieri non apprifitta dell'interruzione per il buio e si fa rimontare dal giapponese. Da eurosport.it

Wimbledon: Lorenzo Musetti delude, fuori anche Arnaldi e Zeppieri - Dopo le vittorie di Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, rispettivamente contro Faria e Nardi, sono arrivate le ... msn.com scrive