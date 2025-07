Wimbledon 2025 Sinner batte Nardi nel primo turno | Musetti ko a sorpresa

Wimbledon 2025 ha aperto i battenti regalando emozioni contrastanti agli appassionati azzurri. Mentre Sinner si conferma una macchina inarrestabile superando facilmente Nardi, Musetti avrà da leccarsi le ferite dopo una sorprendente eliminazione nel primo turno. Tra gioie e dolori, il torneo si prepara a scrivere nuove pagine di passione e suspense, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Gioie e dolori per i big azzurri Sinner e Musetti nel primo turno del torneo di Wimbledon 2025. Nessun problema per il numero 1 al mondo che ha battuto nel derby azzurro Luca Nardi per 6-4, 6-3, 6-0 in un’ora e 49? di gioco con una grande dimostrazione di forza. Nel secondo turno Sinner affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp. Sinner does it in straight sets??? The world No.1 confidently defeats Luca Nardi 6-4, 6-3, 6-0 to secure his spot in the second round?? #Wimbledon pic.twitter.comrkE2uMPcYC — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025 L’altoatesino ha faticato un po’ solo nel primo set quando gli è riuscito il break solo al 10 game. 🔗 Leggi su Lapresse.it