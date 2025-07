La regina del Paisley | Maxima d’Olanda e l’abito che fa tendenza

La regina del paisley, Maxima d’Olanda, conquista ancora il cuore di tutti con il suo stile inconfondibile. Durante la tradizionale sessione fotografica estiva nei giardini del Palazzo Huis ten Bosch, ha sfoggiato un abito midi firmato Zimmermann, decorato con una vivace stampa Paisley blu e bianca. Un look fresco e raffinato, perfetto per l’occasione, che dimostra come la moda possa essere un vero e proprio statement di eleganza. La mise della regina infatti...

Durante la tradizionale sessione fotografica estiva nei giardini del Palazzo Huis ten Bosch, la regina Maxima d’Olanda ha scelto un look fresco e raffinato, in linea con l’atmosfera dell’evento. La reale ha indossato un abito midi in cotone di Zimmermann con stampa Paisley nei toni del blu e bianco. Il modello presenta scollo e polsini arricciati, bottoni in rafia e cintura che sottolinea la silhouette. La mise è stata completata da espadrillas con zeppa di Aquazzura, occhiali da sole di Tom Ford e orecchini di Olympia Babylonia. Il look scelto da Maxima d’Olanda incarna perfettamente lo spirito dell’estate: elegante ma disinvolto, curato nei dettagli senza risultare eccessivo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La regina del Paisley: Maxima d’Olanda e l’abito che fa tendenza

