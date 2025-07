Tragedia a Trasacco | lavoratore travolto e ucciso da un trattore dopo un litigio

Una tragica mattina scuote Trasacco, dove un incidente mortale ha sconvolto la comunità. Hamid Essahli, 35 anni, bracciante marocchino, è stato improvvisamente travolto e ucciso da un trattore durante un acceso alterco tra colleghi nei campi del Fucino. Un episodio che evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza sul lavoro e al rispetto tra lavoratori. In seguito alla...

Un grave episodio di violenza si è verificato all’alba di oggi nella piana del Fucino, in un campo situato lungo Strada 32, nel territorio comunale di Trasacco. Un bracciante agricolo di 35 anni, Hamid Essahli, di origine marocchina, ha perso la vita dopo essere stato investito da un trattore. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’accaduto ci sarebbe stata una lite tra colleghi durante le operazioni di raccolta. In seguito alla discussione, uno degli operai avrebbe travolto la vittima con il mezzo agricolo, provocandone la morte immediata. L’autore dell’investimento si sarebbe poi allontanato con il trattore, mentre i presenti cercavano di prestare soccorso. 🔗 Leggi su Citypescara.com

