Provinciale 41 a Orezzo | 5 mesi di lavori premio alle imprese in caso di apertura anticipata

Da giugno, i lavori per mettere in sicurezza la provinciale 41 a Orezzo sono iniziati, grazie a un intervento rapido e finanziato con successo. La strada, chiusa da ottobre a causa di una frana, torna presto accessibile, premiando le imprese che anticipano i tempi. Un importante passo avanti per Gazzaniga, che dimostra come la collaborazione tra pubblica amministrazione e imprese possa portare risultati concreti e benefici immediati per la comunitĂ .

Gazzaniga. Sono iniziati mercoledì 25 giugno, immediatamente dopo la chiusura della gara d’appalto, i lavori per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 41 a Orezzo, frazione di Gazzaniga. La strada provinciale è chiusa dallo scorso 10 ottobre a causa di una frana al km 21+700 che ha causato il cedimento del muro di sostegno e del fondo stradale. La gara d’appalto si è svolta nel mese di giugno con aggiudicazione all’impresa Duci srl di Vilminore di Scalve, che ha affidato parte dei lavori in subappalto all’impresa Bettineschi srl di Rovetta. La durata prevista del cantiere è di 5 mesi. Nell’appalto è previsto un premio di accelerazione per l’eventuale riapertura della strada in anticipo rispetto alla data di ultimazione prevista, fino a un massimo di 28mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Provinciale 41 a Orezzo: 5 mesi di lavori, premio alle imprese in caso di apertura anticipata

