The Running Man | il trailer e il teaser poster del film di Edgar Wright

Preparati a vivere un’esperienza mozzafiato con il nuovo film di Edgar Wright, "The Running Man". Il trailer e il teaser poster sono ora disponibili online, anticipando un action thriller ricco di suspense e emozioni. Con un cast stellare che include Glen Powell, Emilia Jones e Josh Brolin, l’attesa cresce per questa avventura cinematografica in uscita il 6 novembre. Resta sintonizzato: presto ti sveleremo tutti i dettagli!

Ecco il primo trailer di The Running Man è disponibile on-line. Il film di Edgar Wright uscirà il 6 novembre distribuito da Eagle Pictures e vede nel cast Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson con Colman Domingo e Josh Brolin. L’originale adattamento di L’Uomo in Fuga di Stephen King, del 1987 vedeva Arnold Schwarzenegger nei panni di Ben Richards, un poliziotto condannato ingiustamente in un’America distopica. La trama di The Running Man. The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: running - trailer - film - edgar

The Running Man: ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L'uomo in fuga di Stephen King! - Preparati a un'esperienza mozzafiato con il nuovo adattamento di "The Running Man" di Edgar Wright, che vede Glen Powell protagonista in un thriller ricco di suspense e azione.

Pienza, Tuscany, Italy by Lorenzo Giorgetti @_georgelucky_ [IG] Columbus Orchestra•Amapola (dal film "C'era una volta in America") (Live) . . . . via: instagram.com/_georgelucky_ Vai su Facebook

The Running Man: ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L'uomo in fuga di Stephen King!; Trailer per The Running Man: Edgar Wright manda allo sbaraglio Glen Powell; The Running Man: Glen Powell superstar contro tutti nel trailer del film tratto da Stephen King.

The Running Man: ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L'uomo in fuga di Stephen King! - Edgar Wright riporta al cinema in una nuova versione, The Running Man, il romanzo del 1982 di Stephen King (con lo pseudonimo di Robert Bachman), già oggetto del film L'Implacabile del 1987. Si legge su comingsoon.it

The Running Man: Glen Powell superstar contro tutti nel trailer del film tratto da Stephen King - Alla regia della pellicola, remake del film anni '80 L'implacabile, c'è Edgar Wright, che torna dietro la macchina da presa dopo Ultima notte a Soho ... Lo riporta msn.com