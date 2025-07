Osimhen Juventus parla Chiariello | Il giocatore vuole sfiancare De Laurentiis per convincerlo ad abbassare il prezzo per la Juve? Rivelazione sul bomber

Il mercato estivo si infiamma con voci di trattative che potrebbero rivoluzionare la Serie A. Victor Osimhen, protagonista di un possibile strategy di sfinimento ai danni di De Laurentiis, sembra voler abbassare le pretese del Napoli per approdare alla Juventus. Ma qual è il vero piano dietro questa manovra? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla rivelazione di Chiariello e le ambizioni bianconere sul bomber.

Osimhen Juventus, Chiariello: «Vuole sfiancare ADL?». Rivelazione sulla possibile strategia del bomber del Napoli inseguito dal club bianconero. Umberto Chiariello, nel suo editoriale del mattino in diretta su Radio Crc, ha parlato del mercato del Napoli ed in particolare anche del futuro di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, al rientro dal prestito al Galatasaray, è inseguito anche dal calciomercato Juve. La sua clausola rescissoria, come noto, è valida solo per l’estero, con Al-Hilal e proprio il Galatasaray sempre in agguato. Tuttavia, il club bianconero sembra intenzionato a volersi giocare le proprie carte, facendo anche leva sulla volontà del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com