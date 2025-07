Sono un papà casalingo Una sera mia moglie mi ha suggerito di raccontare la mia vita sui social e oggi ho 3 milioni di follower | la storia di Joey Foo

Da semplice papà casalingo, Joey Foo ha trasformato la sua vita e i social in un successo sorprendente. La sua storia, raccontata in esclusiva a People, dimostra come passione e autenticità possano cambiare il destino di una persona. Dopo aver abbandonato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, Joey ha scoperto un talento nascosto nel mondo digitale. E oggi, con quasi 3 milioni di follower, la sua avventura continua a ispirare migliaia di persone, dimostrando che ogni cambiamento può portare a nuove straordinarie opportunità.

Lui si chiama Joey Foo e la sua storia la racconta a People in esclusiva. La ‘nuova vita’ di Foo è cominciata quando, dopo la nascita del secondo figlio, ha deciso di lasciare il lavoro per prendersi cura della casa e dei bambini. Non solo faccende domestiche ma anche social, dove è diventato un creator da quasi 3 milioni di follower: “Dopo un anno a casa, ero su TikTok e ho notato che c’erano tantissime mamme casalinghe, che adoro, ma mi sono girato verso mia moglie sul divano e le ho detto, ‘non vedo nessun contenuto da papà casalinghi'”. È stato in quel momento a sua moglie è venuta l’idea e gli ha suggerito di raccontare la sua vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono un papà casalingo. Una sera mia moglie mi ha suggerito di raccontare la mia vita sui social e oggi ho 3 milioni di follower”: la storia di Joey Foo

In questa notizia si parla di: sono - papà - moglie - vita

Papa Leone: “I giovani sono un vulcano di vita ma vanno aiutati, a volte manca l’ascolto” - Nell'udienza recente con i laici dell'istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Papa Leone ha sottolineato l'importanza di sostenere i giovani, veri vulcani di vita.

"La mia vita, da quel giorno non esiste più. Sopravvivo per l'altro mio figlio, ma è come un galleggiamento a peso morto. Sono nove mesi che piango tutti il giorni", dice il papà di Gaia, che nel recente passato ha anche perso la moglie in soli due mesi per un m Vai su Facebook

“Sono un papà casalingo. Una sera mia moglie mi ha suggerito di raccontare la mia vita sui social e…; Il Papa risponde a una moglie tradita: il perdono trae forza dallo spirito; Bobby Solo porta in tv la giovane moglie (e il bambino): Sono diventato nonno e papà insieme.