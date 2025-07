Fed Powell | sui tassi aspettiamo tagli fermati per via dei dazi

Fed Powell sui tassi: aspettiamo, i dazi fermano i tagli. Roma, 1 lug. (askanews) – La Federal Reserve ha deciso di sospendere temporaneamente la riduzione dei tassi di interesse, bloccata dall’incertezza derivante dai dazi commerciali imposti dall’amministrazione Trump. Il presidente Jerome Powell ha spiegato che questa pausa serve a valutare gli effetti inflazionistici delle misure protezionistiche, sottolineando come la situazione richieda cautela e attenzione. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo della Fed?

Roma, 1 lug. (askanews) – La Federal Reserve ha interrotto la sua manovra di tagli ai tassi di interesse a seguito dei dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump, in modo da verificare quali siano gli effetti inflazionistici degli stessi. Lo ha confermato il presidente della Fed, Jerome Powell rispondendo a una domanda durante un dibattito al forum annuale della Bce a Sintra, in Portogallo. “Ci siamo messi in pausa quando abbiamo visto tutta questa cosa sui dazi e le aspettative di aumento di inflazione a conmseguenza di questi. L’economia Usa è in una situazione solida e la cosa prudente da fare è aspettare e vedere cosa faranno queste misure. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

