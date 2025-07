Francis Kaufmann torna in Italia ok all' estradizione Cosa succede ora | l' esame del Dna e l' interrogatorio a metà luglio

Dopo il via libera all’estradizione di Francis Kaufmann in Italia, si apre un capitolo cruciale nel processo che potrebbe portare alla verità su questa drammatica vicenda. Con l’esame del DNA e l’interrogatorio previsto per il 24 luglio, tutte le attenzioni sono rivolte al prossimo passo della giustizia italiana, determinato a fare luce su un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica. Ora, tutto dipende dall’esito di questi passaggi fondamentali.

Francis Kaufmann verrà trasferito presto in Italia dalla Grecia. L'uomo, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

