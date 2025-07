The Terminal List | Il trailer del prequel Dark Wolf

Prime Video ha svelato il trailer di The Terminal List: Dark Wolf, il prequel imperdibile della saga di successo lanciata nel 2022. Questa nuova avventura promette di immergere gli spettatori nel mondo intenso delle forze speciali americane, mantenendo alta la tensione e il ritmo travolgente. Con un cast stellare e una trama coinvolgente, Dark Wolf si preannuncia come un must per gli amanti dell’azione e del thriller militare. Non resta che scoprire cosa riserva questa nuova pagina della serie.

Prime Video ha svelato il primo trailer di The Terminal List: Dark Wolf, il prequel della serie di successo lanciata nel 2022 dalla piattaforma digitale. Forte del successo ottenuto con la serie originale “ The Terminal List ” ( qui la nostra recensione ), Amazon MGM Studios è tornata a raccontare la storia avvincente della fratellanza nelle forze speciali americane. Così come la sua serie principale, anche Dark Wolf conterĂ sul cast di grande impatto qualitativo capitanato da Taylor Kitsch e Chris Pratt. Il lancio dei primi tre episodi su Prime Video è previsto per il 27 agosto 2025, seguiti da nuovi episodi settimanali, fino all’ultimo episodio di stagione mercoledì 24 settembre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Terminal List | Il trailer del prequel Dark Wolf

In questa notizia si parla di: terminal - list - dark - wolf

