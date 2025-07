Atalanta ufficiale il rinnovo di Mario Pasalic | resterà in nerazzurro fino al 2028

L'Atalanta continua a scommettere sul suo talento, e questa volta il protagonista è Mario Pasalic. Il centrocampista croato, simbolo di dedizione e classe, ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, rafforzando il legame con i tifosi e la società bergamasca. Con quasi 300 presenze e oltre 50 gol, Pasalic si appresta a scrivere nuove entusiasmanti pagine della sua avventura nerazzurra, consolidando il suo ruolo di elemento fondamentale della squadra.

Bergamo, 1 luglio 2025 – Avanti ancora insieme. L’ Atalanta ha concluso positivamente la trattativa per il rinnov o contrattuale con Mario Pasalic. Il 30enne centrocampista croato, che ieri ha terminato il contratto quinquennale firmato nell’estate 2020, ha prolungato per altri tre anni, fino al 2028, con adeguamento dell’ingaggio annuale intorno ai due milioni. Bandiera nerazzurra, con 298 presenze e 59 gol in tutte le competizioni, con 230 presenze e 47 gol in serie A, Pasalic è arrivato a Bergamo nel luglio 2018 grazie ad un blitz di mercato di Luca Percassi che lo ha preso in prestito biennale dal Chelsea per appena un milione ed un riscatto concordato a soli 15 milioni, avvenuto poi nel 2020. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, ufficiale il rinnovo di Mario Pasalic: resterà in nerazzurro fino al 2028

