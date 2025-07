Sinner non delude a Wimbledon | battuto Nardi con 6-4 6-3 6-0 al secondo turno la sfida con Vukic

Jannik Sinner continua a dimostrare di essere una stella nascente del tennis mondiale, non deludendo le aspettative a Wimbledon. Con una vittoria convincente su Nardi e un approccio deciso alla sfida successiva con Vukic, l’italiano si prepara a scrivere un capitolo importante del suo percorso nel Grande Slam. Dopo le recenti delusioni nelle finali di Roma e Parigi, il talento altoatesino si avvicina con rinnovata determinazione a quella che potrebbe essere la sua grande rivincita.

Sinner parte bene e spiana la strada per il resto del Grande Slam. Nardi non riesce a interrompere il record del numero 1 al mondo che porta a casa la 15esima vittoria in una partita contro un tennista italiano. Dopo la sconfitta nelle finali di Roma e Parigi, Sinner sembra pronto alla sua rivalsa.

